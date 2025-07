Preocupación por Brian Fernández: desaparecido hace un mes y sin rastro tras su paso por Talleres

El futbol argentino vuelve a estar en vilo por Brian Fernández. El delantero de 30 años lleva un mes desaparecido de Talleres de Remedios de Escalada, club de la Primera Nacional al que se incorporó en mayo con la esperanza de relanzar su carrera. Su ausencia prolongada genera preocupación en el entorno del jugador y en la institución, que ya no sabe cómo ayudarlo.

Fernández no juega desde el 14 de junio, fecha en la que Talleres (RE) cayó 1-0 ante Central Norte de Salta. Aquella fue su cuarta presentación consecutiva con derrota, después de enfrentar a Chaco For Ever, Mitre de Santiago del Estero y Almirante Brown, equipo en el que había brillado la temporada pasada y al que le marcó un gol.

Tras sufrir una lesión que lo dejó fuera por dos fechas, dejó de asistir a los entrenamientos y no ha vuelto a tener contacto con el club. “Es un jugador de enorme talento, pero lamentablemente vuelve a repetirse la misma historia”, señalan desde el entorno de Talleres (RE). La dirigencia ha intentado reincorporarlo en varias ocasiones, sin éxito. La ausencia de Fernández es, una vez más, un recordatorio de cómo su lucha contra las adicciones ha condicionado una carrera que prometía mucho más.

Fernández llegó a Talleres en mayo de este año | X: @ClubTalleresOk

Un delantero que supo brillar en Argentina, México y la MLS

Brian Fernández es recordado por su irrupción en Defensa y Justicia y su posterior llegada a Racing en 2016, etapa que quedó marcada por su primer positivo en un control antidopaje, lo que le valió una suspensión de un año y medio. Luego de cumplir la sanción, retomó el nivel con la camiseta de Sarmiento y consiguió dar el salto a ligas internacionales.

En ese recorrido destaca su paso por el Necaxa de México, donde se ganó el cariño de la afición con goles importantes y un rendimiento constante. Su talento lo llevó a ser fichado en 2019 por los Portland Timbers de la MLS, que incluso le facilitaron el acceso a un programa especial de lucha contra las adicciones. Sin embargo, seis meses más tarde rescindió su contrato por reiterados problemas fuera de la cancha.

A partir de ahí, su carrera se convirtió en una montaña rusa: regresó a Colón en 2020, pasó por Ferro Carril Oeste, Deportivo Madryn y tuvo un breve paso por el Ascenso mexicano con Morelia, antes de volver a Argentina con Almirante Brown. En el club de La Fragata encontró cierta estabilidad: 27 partidos, 5 goles y una inolvidable participación en la Copa Argentina frente a Boca Juniors. Sin embargo, tras la salida del técnico Daniel Bazán Vera, volvió a caer en viejos hábitos.

Fernández jugó en México con Necaxa | MEXSPORT

Una historia repetida y un futuro incierto

La llegada de Fernández a Talleres de Remedios de Escalada había generado ilusión. Mostraba compromiso, su nivel futbolístico era bueno y el club confiaba en que podía ser una pieza clave en el equipo. Pero, tras una lesión menor, comenzó a ausentarse de las prácticas sin previo aviso.

Su situación personal es preocupante y no es la primera vez que vive episodios similares. En 2022 ya había protagonizado un incidente que terminó con su detención luego de arrojar piedras a un colectivo, supuestamente en medio de un “brote” relacionado con el consumo de estupefacientes.

Hoy, Talleres (RE) no tiene noticias sobre su paradero. Mientras su entorno intenta localizarlo, su historia se suma a una larga lista de oportunidades desaprovechadas y clubes que, pese a darle la mano, no logran rescatarlo del círculo de adicciones que ha marcado su vida profesional y personal.

En Talleres tenían la esperanza de ayudar a Brian Fernández | X: @ClubTalleresOk