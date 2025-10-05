Serie A: ¿Cuándo y Dónde ver el Juventus de Turín vs AC Milan de la jornada 6?

El equipo de Santi Giménez buscará mantenerse en la cima de la Serie A cuando se enfrenten a la Juventus

El equipo rossonero quiere mantener el liderato en la Serie A
El equipo rossonero quiere mantener el liderato en la Serie A | RÉCORD
Marcos Olvera García
5 de Octubre de 2025

Este domingo, en el partido más importante de la jornada de la Serie A, la Juventus recibe en el Allianz Stadium al AC Milan, equipo que quiere mantener el liderato del campeonato italiano.

Los dirigidos por Massimiliano Allegri quieren mantener el buen paso en la casa de uno de sus acérrimos rivales, los rossoneros tienen cinco victorias en los últimos cinco partidos (contando Coppa Italia).

Juventus no puede ganar | AP
Juventus no puede ganar | AP

La Vecchia Signora dil Calcio, marcha en quinto puesto en el campeonato italiano y en los últimos cinco encuentros registran una victoria y cuatro empates de forma consecutiva, los dirigidos por Igor Tudor no ganan desde el pasado 31 de agosto.

Santiago Giménez busca volver a marcar con el AC Milan, frente al Lecce rompió una mala racha sin poder marcar con su club, aunque no pudo hacerse presente en el marcador contra el Napoli.

¿Cuándo y dónde ver el Juventus vs AC Milan?

Día:Domingo 5 de octubre
Hora:12:45 hrs CDMX
Lugar:Allianz Stadium
Transmisión:ESPN 2, Disney+

TE PUEDE INTERESAR

Estos son los eventos deportivos

Internacionales | 04/10/2025

Estos son los eventos deportivos del 5 de octubre
'Bebote' Giménez se ha convertido en titular inamovible de los rossoneros

Internacionales | 04/10/2025

Afición italiana llena de elogios a Santiago Giménez: "Hace todo bien"
Así van quedando los cruces en el Mundial Sub-20

Internacionales | 04/10/2025

Mundial Sub-20: Así se jugarán los Octavos de Final de la Copa del Mundo en Chile
Te recomendamos
Estos son los eventos deportivos del 5 de octubre
AC Milan
Juventus
Santiago Giménez

LO ÚLTIMO

 