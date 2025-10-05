Serie A: ¿Cuándo y Dónde ver el Juventus de Turín vs AC Milan de la jornada 6?

Este domingo, en el partido más importante de la jornada de la Serie A, la Juventus recibe en el Allianz Stadium al AC Milan, equipo que quiere mantener el liderato del campeonato italiano.

Los dirigidos por Massimiliano Allegri quieren mantener el buen paso en la casa de uno de sus acérrimos rivales, los rossoneros tienen cinco victorias en los últimos cinco partidos (contando Coppa Italia).

Juventus no puede ganar | AP

La Vecchia Signora dil Calcio, marcha en quinto puesto en el campeonato italiano y en los últimos cinco encuentros registran una victoria y cuatro empates de forma consecutiva, los dirigidos por Igor Tudor no ganan desde el pasado 31 de agosto.

Santiago Giménez busca volver a marcar con el AC Milan, frente al Lecce rompió una mala racha sin poder marcar con su club, aunque no pudo hacerse presente en el marcador contra el Napoli.

¿Cuándo y dónde ver el Juventus vs AC Milan?