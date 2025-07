Van Persie y su sueño frustrado de fichar con Barcelona en 2015: "Tenía muchas ganas de unirme"

Cuando en 2015, Barcelona dominaba de la mano de la memorable MSN de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, un nombre surgió en la carpeta de la dirección deportiva blaugrana: Robin Van Persie. El experimentado neerlandés resultó una gran opción para darle descanso al tridente sudamericano, algo que en ese momento buscaban Luis Enrique.

Sin embargo, dicho fichaje no se concretó. En cambio, la apuesta de los culés fue Paco Alcácer, apuesta joven que llegó procedente de Valencia hasta 2016 y que, a la larga, no trascendió con el Barça.

Van Persie pudo dar el brinco de la Premier League a Barcelona | X: @persie_official

Jugar con Barcelona, el sueño frustrado de Van Persie

Diez años después de que se presentó aquella oportunidad, el delantero compartió cómo vivió aquella situación, pues en cuanto supo que lo buscaban, a él le generó mucha ilusión. “Siempre tuve el deseo de jugar en el Barcelona".

“En el año 2015, cuando yo llevaba unos meses jugando en el Fenerbahçe, Kees (su agente en ese momento) me dijo que se estaba hablando de mi en Barcelona. Era una opción muy real", compartió en e primer capítulo del podcast deportivo SEG Stories.

Fue en 2015 que Van Persie se ilusionó con llegar al equipo blaugrana | MEXSPORT

Desafortunadamente, no se concretó el fichaje. “Pasado un tiempo, me llamó y me dijo que no iba a ser posible. No sucedió. La verdad es que tenía muchas ganas de unirme a ellos".

¿Por qué Van Persie no llegó a Barcelona?

En su momento se dijo que las altas pretensiones económicas de Fenerbahce y la alta ficha del atacante truncaron la operación. Por ello, Barcelona se decantó por Alcácer, quien salió del club dos años después con apenas 15 goles en 50 partidos jugados. Actualmente, con 31 años -edad de Van Persie en 2015- se encuentra sin equipo.

Van Persie compartió su sueño frustrado de jugar con Barcelona | X: @persie_official