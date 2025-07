Zlatan Ibrahimović "vuelve" al futbol tras dos años en el retiro

Zlatan Ibrahimović se retiró del futbol en 2023, cuando anunció su salida del AC Milan, dos años después, el delantero de la selección de Suecia "volverá" al futbol, pero gracias a EA Sports.

Después de haber arreglado sus diferencias, Zlatan será la portada del nuevo juego de Electronic Arts EA FC 26, esta será la primera vez en la que el exjugador de equipos como el FC Barcelona, la Juventus de Turín y el Inter de Milán esté en la portada de este videojuego.

You asked. Zlatan is back.



Presenting your #FC26 Ultimate Edition Cover. See the full reveal July 16: https://t.co/5s9nHPPxcw pic.twitter.com/BsoYcqY7Vr

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 14, 2025