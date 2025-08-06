América vs Portland Timbers EN VIVO Leagues Cup Jornada 3

Por el triunfo y un cierre digno. América enfrentará este miércoles a Portland Timbers en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2025 y será el último partido de los azulcremas en el torneo. Aunque ganen, los de André Jardine ya están fuera.

En contraste, a los dirigidos por Phil Neville les bastará con ganar en penales (es decir, sumar dos puntos) para obtener su boleto a Cuartos de Final. Mientras que de sumar solo una unidad o en caso de derrota, tendrán que esperar los demás resultados para conocer su destino.

Será la tercera ocasión que estos dos equipos se enfrenten, con los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2021 como único antecedente. En aquella ocasión, el encuentro de ida en Estados Unidos acabó con empate a un gol, mientras que la vuelta en el Estadio Azteca terminó con un triunfo 3-1 para los de Coapa.

¡Comienza el partido!

PENALES - América 4-2 Portland | América: Aguirre pone el cuarto gol.

PENALES - América 3-2 Portland | Portland: Anthony recorta la distancia.

PENALES - América 3-1 Portland | América: Israel Reyes amplia la ventaja.

PENALES - América 2-1 Portland | Portland: Miller falla su penal.

PENALES - América 2-1 Portland | América: Zendejas anota su disparo.

PENALES - América 1-1 Portland | Portland Timbers: Paredes empata la tanda.

PENALES - América 1-0 Portland | Primer disparo América: Brian Rodríguez marca el primero.

90+9' - América 1-1 Portland | ¡Termina el tiempo reglamentario, las Águilas y los Timbers empatan a uno y se van a penales.

90+5' - América 1-1 Portland | Disparo de Israel Reyes que sale por un lado del arco.

90+1' - América 1-1 Portland | Se ejecuta el protocolo contra el grito 'homofóbico' en las tribunas.

90' - América 1-1 Portland | Se agregan siete minutos. América se lanza hacia adelante y Portland trata de aguantar hasta el último minuto.

85' - América 1-1 Portland | Tarjeta amarilla para Alejandro Zendejas.

83' - América 1-1 Portland | Remate de Israel Reyes que se estrella en el poste.

73' - América 1-1 Portland | Remate de Portland que se va al palo de la izquierda de Cota.

63' - América 1-1 Portland | Cambios América: Sale Erick Sánchez. Entra Henry Martin.

60' - América 1-1 Portland | Cambios de Portland: Sale Lassiter y Diego Chará. Entra Cristhian Paredes y Kamal Miller.

60' - América 1-1 Portland | El autor del gol de Portland, Lassiter, se retira del campo tras sufrir una lesion.

55' - América 1-1 Portland | Cambios de Portland: Entra Kevin Kelsy. Sale Felipe Mora.

53' - América 1-1 Portland | ¡Gooool del América! Ramon Juárez pone el empate gracias a un extraordinario remate de cabeza en un tiro de esquina.

¡Juárez lo empata para el @ClubAmerica! 🦅



Great header from Ramón to level the game against @TimbersFC 💥



Mira el segundo tiempo entre @ClubAmerica y @TimbersFC with MLS Season Pass on Apple TV 📺 https://t.co/pfqhLT32bB pic.twitter.com/VupdV3MJJC — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

51' - América 0-1 Portland | Tarjeta roja para Jimer Esteban Fory. El jugador se va expulsado por una doble amrailla.

49' - América 0-1 Portland | Tiro de esquina que remata de cabeza Cáceres y que es atajado por el arquero.

45' - América 0-1 Portland | Cambios de América: Entran Rodrigo Aguirre y Alejandro Zendejas. Salen Raúl Zúñiga y Víctor Dávila.

45' - América 0-1 Portland | Se reanudan las acciones.

45+5' - América 0-1 Portland | Termina el primer tiempo. Portland se lleva la ventaja al descanso, América domina en la posesión.

45+3' - América 0-1 Portland | Disparo de Brian Rodríguez dentro del área que es atajado por el arquero, Crepeau.

45+1' - América 0-1 Portland | Tiro de esquina del América que es rechazado por la zaga defensiva.

45' - América 0-1 Portland | Se agregan cinco minutos al primer tiempo.

41' - América 0-1 Portland | Diagonal de Mosquera que es atajada por el portero del América, Rodolfo Cota.

40' - América 0-1 Portland | Tiro libre de América. Brian Rodríguez saca un disparo que se va a la tribuna.

36' - América 0-1 Portland | Centro de Alexis Gutiérrez que es cortado por la defensa.

33' - América 0-1 Portland | Centro de Brian Rodríguez que remata la 'Pantera' y tras un cruce defensivo, el balón se va al tiro de esquina.

27' - América 0-1 Portland | Disparo desde fuera del área de Víctor Dávila que pasa por el costado izquierdo.

25' - América 0-1 Portland | Inicia la pausa de hidratación. Las Águilas continuan con la posesion del balón, pero no logran pasar de medio campo.

18' - América 0-1 Portland | Disparo de Víctor Dávila que retiene bien el guarda meta, Crepeau.

18' - América 0-1 Portland | América toma la pelota pero no logran llegar a la porteria del equipo rival.

15' - América 0-1 Portland | Las águilas toman el balón, sin embrago, no logran concretar el último pase.

09' - América 0-1 Portland | Mosquera cerca del segundo gol de Portland, sin embargo, Ramon Juárez saca en la lineal.

06' - América 0-1 Portland | ¡Gooool de Portland! Gracias a un pase a profundidad, Lassiter no perdona a Cota y pone arriba a los estadounidenses.

Portland wastes no time 😎



Ariel Lassiter with the early lead in Austin contra las Águilas ⚽️



💪 Mira en vivo el partido entre @ClubAmerica and @TimbersFC with MLS Season Pass on Apple TV 📺 https://t.co/pfqhLT32bB pic.twitter.com/ynSnMjPnNa — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

01' - América 0-0 Portland | Inicia el partido.

¡Listas las alineaciones!

Starting lineups are set in Austin between @ClubAmerica and @TimbersFC 💪



Míralo en vivo con MLS Season Pass en Apple TV 📺 https://t.co/pfqhLT32bB pic.twitter.com/l38ZAAnsjW — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

¡Bienvenidos amigos de RÉCORD!

Las Águilas del América se juegan su ultimo partido de la Leagues Cup ante el Portland Timbers. Los de Coapa llegan eliminados al compromiso, por su parte, los Timbers están a una victoria de llegar a los Cuartos de Final.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Y para los por dónde ver así: Síguelo en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup 2025: ¿Cuál es el criterio de desempate para clasificar a Cuartos de Final?