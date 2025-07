América vs Real Salt Lake EN VIVO Leagues Cup 2025 Jornada 1

América y Real Salt Lake se verán las caras este miércoles en un encuentro que promete sacar chispas en la Leagues Cup 2025.

Las Águilas llegan con dudas después de varios altibajos, pero cuentan con un gran plantel y con André Jardine en el banquillo, por lo que son de los favoritos a pelear por el título.

Por su parte, el equipo de Utah atraviesa un presente relativamente similar y buscará recomponer el camino con una victoria.

SIGUE EL PARTIDO EN VIVO:

BEDUTA EL AMÉRICA

Luis Ángel Malagón ya caliente para el debut del América en la Leagues Cup.

ALINEACIONES

Estos son los cuadros titulares que Real Salt Lake y América mandan de inicio.

COMIENZA EL PARTIDO

01' - REAL SALT LAKE 0-0 AMÉRICA | ¡Arranca el partido! América debuta en la Leagues Cup 2025

05' - REAL SALT LAKE 0-0 AMÉRICA | Primer tiro a puerta del América, potente disparo de Brian Rodríguez que va a las manos del arquero.

07' - REAL SALT LAKE 0-0 AMÉRICA | ¡Cerca América del gol! El arquero rival ataja disparo de Violante dentro del área.

10' - REAL SALT LAKE 0-0 AMÉRICA | Malagón salva al América tras un error en la defensa. El arquero mexicano es atendido por un duro choque.

15' - REAL SALT LAKE 0-0 AMÉRICA | Real Salt Lake empareja el duelo en el campo y genera peligro en el arco de Las Águilas.4

16' - REAL SALT LAKE 1-0 AMÉRICA | ¡GOOOOOOL DE RSL! Error de Reyes que salvó Malagón, pero el rebote favorece al equipo de la MLS y marcan el primero.

STAR BOY se hace presente en el marcador! 🌕⚽️@realsaltlake scores first y toma la ventaja at home ante @ClubAmerica 💥



Watch live con #MLSSeasonPass en Apple TV 📺 https://t.co/0Qfmuc5vzw pic.twitter.com/xpsd5gtDt5 — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 31, 2025

22' - REAL SALT LAKE 1-0 AMÉRICA | América trata de meterse al partido, pero se nota con problemas en la zona baja.

29' - REAL SALT LAKE 1-0 AMÉRICA | Violante se pierde el empate. Flojo disparo que va a las manos del arquero.

35' - REAL SALT LAKE 1-0 AMÉRICA | América con mayor posesión de balón pero poco peligro en el arco rival.

38' - REAL SALT LAKE 1-0 AMÉRICA | ¡ATAJADÓN! Rafael Cabral le quita el primer gol al América a disparo de Fidalgo.

40' - REAL SALT LAKE 1-0 AMÉRICA | Sebastián Cáceres sale de cambio tras mostrar molestias y mareos.

41' - REAL SALT LAKE 1-1 AMÉRICA | ¡GOOOOOOOL DE AMÉRICA! Golazo de Brian Rodríguez de tiro libre.

¡¡¡Pero qué golazo del Rayito!!! 🦅



El uruguayo with the equalizer at America First Field ⚽️



Tune-In @ClubAmericavs. @realsaltlake now con #MLSSeasonPass en Apple TV 📺 https://t.co/0Qfmuc5vzw pic.twitter.com/wEOkhdC9pS — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 31, 2025

45' - REAL SALT LAKE 1-1 AMÉRICA | Se agregan cinco minutos.

45+1' - REAL SALT LAKE 2-1 AMÉRICA | ¡ GOOOOOOOL DE RLS! El conjunto de la MLS retoma la ventaja antes del descanso.

45+5' - REAL SALT LAKE 2-1 AMÉRICA | ¡FIN DEL PRIMER TIEMPO! RSL se va con ventaja de un gol al descanso.

