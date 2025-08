Aparece Keylor… con autogol: Su cara lo dice todo

Continúan las acciones en la Jornada 2 de la Leagues Cup, en esta ocasión los Pumas de la UNAM se enfrentan al Atlanta United, donde el fichaje de los universitarios ya es protagonista.

MEXSPORT

El duelo entre Atlanta y Pumas comenzó con un penal a favor de los mexicanos, mismo que terminaría en gol y que pondría Pumas con la victoria tentativa. Desafortunadamente para los azul y oro, el equipo de Estados Unidos comenzó la remontada gracias a un error del fichaje bomba de los Pumas.

IMAGO7

Durante una descolgada de Atlanta, un balón a profundidad de Bartosz Slisz, fue rematado por Saba Lobzhanidze en los linderos del área chica, su disparo se estrelló en el guante derecho del arquero Navas y tras el impacto, el balón terminó en las redes.

Después de que el silbante validará la anotación, Keylor Navas no pudo hacer más que levantar la mirada hacia el cielo, consciente de que pudo haber hecho más en el gol que comenzó la remontada.

Saba with the equalizer! 🔴⚫️



Watch @PumasMX vs. @ATLUTD live with MLS Season Pass on Apple TV



📺https://t.co/zKu5lm0171 pic.twitter.com/GcOSHqC09L

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 3, 2025