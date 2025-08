Lionel Messi y Fernando Gago se reencuentran en el Inter Miami vs Necaxa

Este sábado, durante la previa del encuentro entre los Rayos de Necaxa y el Inter Miami, Fernando Gago se saludó con Lionel Messi, con quien compartió vestidor en la Selección Argentina, mientras 'Pintita' fue jugador en activo de la Albiceleste.

Durante los minutos previos al silbatazo inicial, Lionel se acercó al banquillo de Necaxa, saludó a algunos jugadores y abrazó a Gago, con quien compartió algunas palabras y unos saludos con su excompañero.

🤝 Lionel Messi and Fernando Gago shared a warm embrace before the Inter Miami vs. Necaxa clash in the @LeaguesCup.#messi #leaguescup #mls #ligamlx pic.twitter.com/l8RTPIQVbq

