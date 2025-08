Inter Miami vs Necaxa EN VIVO Leagues Cup 2025 Jornada 2

La Leagues Cup 2025 continúa con emociones al máximo, y ahora Inter Miami recibirá a Necaxa en la Jornada 2 de la Fase Uno. El encuentro se disputará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en un duelo que promete intensidad entre la MLS y la Liga MX.

El conjunto de las Garzas llega motivado tras iniciar el torneo con una victoria 2-1 sobre Atlas, donde el héroe fue Weigandt con un gol en el tiempo de descuento. Además, el partido marcó el debut de Rodrigo de Paul, quien se sumó al plantel liderado por Lionel Messi y Luis Suárez, aumentando la expectativa por ver a Miami consolidarse como protagonista del certamen.

Necaxa, dirigido por Fernando Gago, también tuvo un arranque positivo al imponerse 3-1 ante Atlanta United en la primera fecha. Este resultado le permitió posicionarse entre los líderes del torneo junto a otros clubes mexicanos como Tigres, Puebla y Pachuca, lo que refuerza su confianza para visitar suelo estadounidense.

Con ambos equipos celebrando victorias en su debut, el enfrentamiento en Fort Lauderdale promete ser determinante para las aspiraciones de clasificación.

Here’s how we line up tonight ✍️ pic.twitter.com/5KtrzS6Xuz

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 2, 2025