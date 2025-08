Leagues Cup 2025 EN VIVO: Todos los juegos de HOY 5 de agosto

Esta semana se jugarán los últimos encuentros de la primera fase de la Leagues Cup, donde se decide que equipos de Liga MX y de Major League Soccer estarán en los cuartos de final de esta competición.

Este martes se jugarán seis partidos, destacando el Columbus Crew vs Toluca y el LAFC vs Tigres, encuentros donde los equipos mexicanos podrían asegurar su lugar en los Cuartos de Final.

El miércoles, el Inter Miami vs Pumas y el encuentro en donde América jugará contra el Portland Timbers, son los partidos más relevantes de la jornada de mitad de semana.

La jornada se cierra el próximo jueves, con cinco encuentros, destacando el Chivas vs Cincinnati, Cruz Azul vs Colorado y Rayados vs Charlotte, aunque estos equipos ya podrían estar eliminados para cuando jueguen sus partidos.

León vs Columbus Crew

01' León 0-0 Columbus Crew | ¡Arranca el partido!

03' León 0-1 Columbus Crew | ¡GOOOL DE COLUMBUS! Arfsten adelanta a su equipo

05' León 0-0 Columbus Crew | ¡Que siempre no! El gol se anuló por fuera de juego

45' León 0-0 Columbus Crew | ¡Se acabó el primer tiempo! Sin goles en el partido nos vamos al descanso

45' León 0-0 Columbus Crew | ¡Se reanudan las acciones!

55' León 0-0 Columbus Crew | ¡GOOOL DE COLUMBUS! Ahora si cuenta el tanto de Arfsten

Montréal vs Puebla

01' - Montréal 0-0 Puebla | ¡Arranca el partido!

22' - Montréal 0-0 Puebla | ¡Penal a favor de Puebla y expulsión para Montréal!

25' - Montréal 0-0 Puebla | Puebla falla la pena máxima y se mantiene empatado el marcador,

45' - Montréal 0-0 Puebla | Medio tiempo, nada para nadie.

Hosuton vs Pachuca

01' - Houston 0-0 Pachuca | ¡Arranca el partido!

25' - Houston 0-1 Pachuca | ¡GOOOOOOL! Quiñones abre el marcador

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

