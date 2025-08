Marco Reus le pidió playera a Gilberto Mora, revela el joven futbolista de Xolos

Gilberto Mora no deja de brillar a su corta edad de 16 años y pese a la derrota ante LA Galaxy en la primera fecha de la Leagues Cup, el mediocampista de Xolos captó la atención de aficionados, colegas y expertos, entre ellos, Marco Reus.

Mora le negó playera a aficionado

Mientras el futbolista firmaba autógrafos a los aficionados que asistieron al Dignity Health Sports Park, uno de ellos le pidió su playera, pero Mora la negó, debido a que alguien ya se la había solicitado y se trataba de Marco Reus.

"No puedo, ya me la pidieron. Me la pidió (Marco) Reus", dijo Gilberto Mora al aficionado. No obstante, la joya de Xolos no bromeaba y los presentes captados en el video entendieron la respuesta y lo que significaba para él.

¿Cómo le fue a Gilberto Mora contra LA Galaxy en Leagues Cup?

Con un doblete, Gilberto Mora brilló en el encuentro, pero no pudo ayudar a evitar la derrota de 5 a 2 ante LA Galaxy, duelo en el que también Marco Reus apareció en el marcador con un tanto.

Con 16 años de edad, Mora continúa en un ritmo más que prometedor. Además de esta participación, también se le valora su calidad demostrada durante la Copa Oro con la Selección Mexicana.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

