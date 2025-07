Toluca vs Columbus Crew EN VIVO League Cup 2025 Jornada 1

MINUTO A MINUTO

48' GOOOOOOOL Columbus 2-0 Toluca

El equipo local extendió su ventaja con un gol de vestidor de Arfsten. Toluca deberá remar aún más para sacar puntos en la primera jornada

45' ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO

Así se abrió el marcador

45+7' Se acaba el primer tiempo Columbus 1-0 Toluca

Tras los primeros 45 minutos, el conjunto estadounidense se va arriba en el marcador, pero Toluca avisó en varias ocasiones

45' Se agregan 5 minutos al primer tiempo

30' Toluca empieza a apretar

A pesar de estar abajo en el marcador, los Diablos empiezan a llegar al arco rival con peligro

17' Que siempre no

Tras revisar la jugada, el silbante decidió no sancionar el penal, por un fuera de juego previo

15' PENAAAAAAAL

Tras varias acciones de peligro de Columbus, Toluca respondió y ahora tiene penal a favor

11' GOOOOOL Columbus 1-0 Toluca

El 10 del cuadro estadounidense manda el balón al fondo y ya lo ganan

10' PENAAAAAAL

Luan le pega a al delantero y el silbante no duda en señalar la pena máxima

1' ARRANCA EL PARTIDO

Así se jugará la primera fase de la Leagues Cup

The path for the glory is set 🏆



Conoce el calendario completo de la Phase One de #LeaguesCup2025 😮‍💨



Watch every game with #MLSSeasonPass on Apple TV 📺

https://t.co/6cUheyLO4x pic.twitter.com/94T2do3Hln — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 29, 2025

Alineaciones:

Los campeones no se guardan nada in the #LeaguesCup2025 opening match 😎@TolucaFC and @ColumbusCrew show mucho poderío with their Starting XIs 💪



Watch it with #MLSSeasonPass on @AppleTV 📺 https://t.co/kVzuAY6uc9 pic.twitter.com/6yWtLE9rKU — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 29, 2025

Todo listo para el arranque de la Leagues Cup, los Campeones de la Liga Mx, Toluca, se miden ante los Campeones de la Leagues Cup

Este martes, Toluca y Columbus Crew darán inicio a la Leagues Cup 2025 con un partido que promete emociones.

Los Diablos vienen de sufrir una dura derrota en casa contra Tigres, pero su plantel es uno de los mejores de la Liga MX y lo querrán hacer valer en el torneo.

Por su parte, Columbus, que es el vigente campeón del certamen, llega motivado gracias a que ha tenido un buen desempeño en la MLS esta temporada.

SIGUE EL PARTIDO EN VIVO:

