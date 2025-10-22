Nottingham Forest vuelve a cambiar de entrenador: Sean Dyche toma el mando en plena crisis

La temporada del Nottingham Forest arranca con convulsión. Tras una campaña anterior en la que el club británico alcanzó la séptima posición y se clasificó para competiciones europeas por primera vez en 30 años, los resultados en el arranque del curso 2025-26 han dejado más preguntas que certezas. Con apenas unos partidos disputados, el decayó del rendimiento obligó a la directiva a actuar.

Sean Dyche, nuevo entrenador del Nottingham Forest | X: @NFFC

El club ya ha vivido dos relevos técnicos en lo que va de temporada: primero se despidió a Nuno Espírito Santo después de sólo tres jornadas, y luego la llegada de Ange Postecoglou terminó abruptamente tras únicamente 39 días en el cargo. Ahora la apuesta recae en Sean Dyche, quien llega para tratar de detener un descenso que, aunque todavía no materializado, aparece como una amenaza real.

El nuevo técnico firmó hasta junio de 2027, y asume el reto de insertar estabilidad en un equipo que se encuentra actualmente en la zona baja de la tabla de la Premier League, apenas a dos puntos de la permanencia. Su misión: reconstruir una identidad, recuperar la confianza y revertir una dinámica negativa antes de que sea demasiado tarde.

¿Por qué Sean Dyche? El perfil del “salvador”

La elección de Sean Dyche no fue casual. El inglés de 54 años vuelve al Nottingham Forest con un pacto de confianza: “Esto cierra un círculo”, dijo sobre su regreso al club donde fue jugador juvenil.

Su currículum incluye más de 330 partidos en la Premier League, y se le reconoce por generar equipos con solidez defensiva y carácter en momentos complejos.

Nottingham lucha por no descender | X: @NFFC

Además, viene con un grupo de colaboradores que conocen el club —como Ian Woan y Steve Stone— lo que podría ser clave para reactivar la cultura del club.

El contexto que rodea su llegada

La llegada de Nuno Espíritu Santo al club había generado ilusión tras el histó­rico séptimo lugar del curso anterior, pero su salida tras tres partidos evidenció que algo ya no funcionaba. Posteriormente, la contratación de Postecoglou buscaba continuar esa ambición europea, pero los seis partidos perdidos consecutivamente en liga sentenciaron su paso express.

Dyche no se incorporará en un periodo tranquilo. Su debut será en la Europa League frente a FC Porto, antes de un exigente desplazamiento a AFC Bournemouth en la Premier League.



Tercer entrenador del Nottingham en la temporada | X: @NFFC

El objetivo principal es claro: asegurar la permanencia. Pero los analistas ya advierten que su estilo pragmático podría interpretarse como una renuncia a los grandes objetivos del club.