Qarabag vs Copenaghe EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2
1 de Octubre de 2025

 

 

Bakú, capital de Azerbaiyán, vibra con la llegada de la UEFA Champions League gracias al esperado partido entre Qarabag y Copenhague, correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Liga.

Los locales llegan motivados tras haber iniciado el torneo con una sorpresiva victoria frente al Benfica, por lo que ahora buscarán aprovechar que juegan en casa para seguir sumando puntos.

Por otro lado, el conjunto danés, donde milita Rodrigo Huescas, vienen de conseguir un empate importante contra el Bayer Leverkusen y ahora intentará cosechar su primera victoria en el certamen.

El defensor mexicano se ha convertido en una pieza fundamental del Copenhague y fue de los jugadores más destacados en el encuentro de la primera fecha.

