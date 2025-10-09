República Checa vs Croacia EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA Grupo L

La Jornada 7 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 nos regala un enfrentamiento de alto voltaje este jueves. República Checa recibe a Croacia en el Fortuna Arena de Praga, en un partido que es una verdadera final por la punta del Grupo L.

Este duelo entre dos de las selecciones más fuertes de la zona determinará quién tendrá la ventaja crucial para buscar la clasificación directa.

Ambas escuadras llegan en una forma sobresaliente, empatadas en puntos y con la mirada puesta en asegurar el primer puesto del grupo, el único que garantiza el boleto directo al Mundial. La localía checa buscará revertir el mal resultado del último encuentro entre ambos, mientras que Croacia intentará mantener su marcha perfecta en el clasificatorio.

Choque de poder a poder

El Grupo L es, sin duda, uno de los más emocionantes de la fase de clasificación europea. Tanto Croacia como la República Checa se encuentran en un virtual empate técnico en la cima de la tabla.

Croacia lidera el sector desde la primera posición con un rendimiento impecable: 12 puntos en 4 partidos jugados (4 victorias, 0 empates, 0 derrotas). Su dominio es abrumador, con la impresionante cifra de 17 goles a favor y solo 1 en contra, lo que le otorga una espectacular diferencia de goles de +16. El equipo dirigido por Zlatko Dalić es una verdadera máquina ofensiva.

Inmediatamente detrás se encuentra la República Checa, en la segunda posición, también con 12 puntos, pero tras haber disputado 5 encuentros (4 victorias, 0 empates, 1 derrota). Su única derrota, precisamente, fue ante su rival de este jueves. Los checos tienen 11 goles a favor y 6 en contra, para una diferencia de goles de +5. La victoria en casa es imperativa para igualar el número de partidos de Croacia y tomar la ventaja en una lucha directa. La presión recae en los locales.