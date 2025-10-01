Villarreal vs Juventus EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2

REDACCIÓN RÉCORD
1 de Octubre de 2025

 

 

Miércoles de Champions League y el Estadio La Cerámica será sede de un emocionante partido que verá chocar al Villarreal y a la Juventus.

El conjunto español ha sido una de las revelaciones en la presente temporada, pues marcha tercero en LaLiga tras siete fechas y ha dado muy buenas actuaciones.

En la primera jornada del torneo, cayó por la mínima de visita ante Tottenham, por lo que ahora buscarán sacar provecho de la localía para sumar sus primeros puntos.

Por su parte, la Vecchia Signora, que quiere volver a ser un equipo protagonista en Europa, viene de rescatar un empate contra Borussia Dortmund en un emocionante partido que terminó igualado a cuatro goles.

