Ángel Villacampa sobre las declaraciones de 'Chicharito' Hernández: "Es muy lamentable y triste"

Los videos con comentarios machistas por parte de Javier 'Chicharito' Hernández causaron revuelo en el futbol mexicano. Fue a raíz de las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum que la Liga MX, Chivas y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se manifestaron sobre el delantero, una semana después de que hizo la primera publicación.

El tema escaló al grado de que incluso Ángel Villacampa, técnico de América en la Liga MX Femenil, se vio forzado a dar su postura, durante una conferencia de prensa. Y el estratega calificó la situación de triste y lamentable.

Chicharito está en el centro de la polémica | IMAGO 7

Las palabras de Villacampa sobre Chicharito

El entrenador de las Águilas enfatizó que en esta época actual es un poco increíble que haya pensamientos como los de Hernández Balcázar. "Cada quien es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio; muy poco que añadir".

"Me sorprende que sigamos así pero falta mucho por hacer; quiero decir que en el 2025, me parece lamentable y bastante triste, o no lo hemos entendido bien, y todavía queda mucho por hacer", declaró.

Villacampa fue puntual en su opinión | IMAGO7

América tiene un privilegio por jugar ante Barça

En cuanto a lo deportivo, Villacampa se centró en el partido amistos contra Barcelona en agosto. "Tenemos un privilegio de disputar este encuentro ante un club tan grande como el Barcelona de la talla de jugadoras que tienen, es el camino que nos trazamos para ser mejores frente a las mejores”.

América está listo para enfrentar a Barcelona | IMAGO 7