Estos son los futbolistas de Tigres y Rayados que están convocados para el Sub 17

El talento regio dirá presente en la antesala del Mundial Sub-17 de Qatar 2025. La Selección Mexicana de Futbol, dirigida por Carlos Cariño, dio a conocer su prelista de convocados, donde destacan tres futbolistas formados en las academias del norte: Bryan Salazar, de Tigres, y Jorge Sánchez junto a Aldo de Nigris de Rayados.

El torneo se disputará del 5 al 27 de noviembre, y México fue ubicado en el Grupo F, junto a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza, una fase que exigirá al máximo al representativo tricolor.

LOS TRES REGIOS EN EL “TRI”

Por parte de Tigres, el defensor Bryan Salazar ha sido una pieza clave en las fuerzas básicas felinas, destacando por su solidez y lectura defensiva. En el caso de Rayados, el mediocampista Jorge Sánchez aporta equilibrio en el medio campo, mientras que el delantero Aldo de Nigris, heredero del talento familiar, ha mostrado gran capacidad ofensiva y liderazgo dentro del grupo.

Estos tres jugadores representan el fruto del trabajo constante de las canteras regiomontanas, que en los últimos años se han consolidado como de las más productivas del país. Tanto Tigres como Rayados han reforzado su apuesta por las categorías juveniles, brindando oportunidades de desarrollo en torneos nacionales e internacionales.

APUNTAN A SER MUNDIALISTAS

El estratega Carlos Cariño tiene previsto afinar la convocatoria definitiva en las próximas semanas, y todo apunta a que Salazar, Sánchez y De Nigris podrían ganarse un lugar en la lista final de 21 jugadores que disputarán el Mundial.

México debutará ante Corea del Sur, para después enfrentarse a Costa de Marfil y cerrar la fase de grupos frente a Suiza, con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda y volver a ser protagonista a nivel mundial.

Con talento, proyección y un sello muy norteño, los tres jóvenes regios buscarán poner en alto el nombre de Tigres, Rayados y del futbol de Nuevo León en la próxima cita mundialista Sub-17.