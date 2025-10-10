Eduardo Arce lanza contundente mensaje acerca de compartir hotel con Argentina previo a Cuartos de Final

Después de haber vencido por goleada al anfitrión del Mundial Sub 20, la Selección Mexicana de la categoría se prepara para enfrentar ahora a uno de los favoritos del torneo, pues Argentina logró golear a Nigeria y se han colocado como rival de los mexicanos en la llave dentro de los últimos ocho equipos del certamen.

Dentro de las últimas horas, hubo un cambio de planes, pues la selección sudamericana fue cambiada de hotel de concentración, moviéndose al mismo en el que los dirigidos por Eduardo Arce se encuentran a tan solo horas de disputar el complicado partido.

Arce se ubica como uno de los mejores ocho entrenadores del torneo | MexSport

¿No importa?

En el marco de uno de los últimos entrenamientos de la Selección Mexicana Sub 20 previos al partido ante Argentina, el entrenador Eduardo Arce fue cuestionado con respecto a compartir hotel de concentración con su rival, restándole importancia al tema, pues no es una situación nueva.

"Fíjate que desde que llegamos hemos estado con Brasil, España y Marruecos y no hubo ningún tema, entonces que ahora esté Argentina en el hotel no nos cambia, el mismo formato nos acostumbró a tener que compartir hotel y no creo que haya ningún tema", destacó.

El estratega mexicano minimiza la situación del hotel | MexSport

A los jugadores, ¿les importa?

Un par de jugadores del 'Mini Tri' también dieron sus declaraciones al respecto de la reciente situación, prácticamente secundando la opinión de su entrenador, pero con algunos detalles diferentes, pues algunos de ellos destacan que no se habían percatado de nada previamente.

"Yo me vengo enterando que están en el mismo, parece broma, pero no, yo no había visto que Argentina esté en el mismo hotel, pero nada, tomarlo con mucha madurez, fuera de la cancha no hay por qué hacer ruido ni que la rivalidad se haga más grande, esa empieza desde el minuto uno y se acaba cuando pite el árbitro, fuera de la cancha no somos amigos, pero tampoco nos odiamos", mencionó Diego Ochoa.

Festejo de Hugo Camberos en la goleada a Chile | MexSport

"No los he visto tanto en el hotel, solamente vi a quien no sé si es su entrenador o parte del staff cuando quería subir al elevador, pero no nos ha tocado convivir tanto, no hay problema en eso, convivimos ya con nuestros rivales anteriores, fuera del campo no somos amigos, pero tampoco es que nos llevemos mal o algo así. Todo normal y cada quien en lo suyo, todos tranquilos", expresó Rodrigo Pachuca.

México enfrentará a Argentina en partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo Sub 20. Los mexicanos llegan después de vencer a Chile por goleada 1-4, mientras que los argentinos resultaron ganadores también por goleada ante Nigeria 4-0. El duelo tendrá lugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Argentina es uno de los favoritos del torneo | MexSport