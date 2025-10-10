Jaime Lozano rompe el silencio: "No me dejaron terminar mi proceso con la Selección Mexicana"

Jaime Lozano fue el entrenador de la Selección Mexicana antes del proceso actual de Javier Aguirre; sin embargo, existían dudas acerca de qué pasaría con el actual entrenador de Pachuca, con ligeras posibilidades de quedarse en el cuerpo técnico del Tri, lo cual no sucedió y el 'Jimmy' se convirtió en entrenador de Tuzos.

Lozano ha dado declaraciones también acerca de lo que sucedió con él al final de su proceso, recalcando que la manera de trabajar de los directivos del Tri no es dejar a los entrenadores terminar su trabajo.

Lozano fue entrenador de México previo al 'Vasco' Aguirre | Imago7

¿Lozano y Aguirre en el mismo equipo?

Durante una emisión del programa Cuadro Titular en Fox, Jaime Lozano fue cuestionado al respecto de la situación con el cambio de entrenador nacional, del cual él fue parte, pues a su salida, el 'Vasco' regresó al banquillo para su tercer proceso como seleccionador mexicano. La pregunta fue directamente relacionada a si él alguna vez estuvo cerca de compartir banquillo con Aguirre, tal y como lo ha hecho Rafa Márquez recientemente.

"No te voy a decir ni sí ni no, pero yo soy un hombre de palabra y a mí me dijeron que iba a haber un proceso y al final se cortó, como se cortan muchos otros y como hacen con los técnicos mexicanos en su selección. Yo estoy muy agradecido por ese año porque en lo personal me hizo creer mucho, era un sueño que yo tenía dirigir a la Selección, me llegó rápido, me llegó bien, hubo mucha turbulencia cuando me tocó estar y aún así pudimos estabilizar las cosas", declaró.

¿Le ofrecieron ser parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre?🇲🇽🤔



Jaime Lozano aclara esa versión a 🎙️@garciatorano.#CuadroTitular🔥⚽ pic.twitter.com/uAJcIV9pDD — FOX (@somos_FOX) October 10, 2025

Al final de esta intervención, el exentrenador del Tri volvió a mencionar que él estaba en toda la disposición de terminar su proceso como seleccionador de México, describiéndose a sí mismo como alguien "muy claro y directo", resaltando una vez más que no se respetó el acuerdo que él tenía con los directivos nacionales.

¿Regresaría al Tri?

'Jimmy' también fue cuestionado con respecto a si regresaría al puesto mayor con México, para lo cual tuvo una respuesta bastante clara.

Lozano actualmente dirige a Pachuca | Imago7

"Nunca le cerraría la puerta a una oportunidad así, uno siempre va a tener la ilusión de representar a su país como entrenador, pero como jugador también me tocó estar ahí incluso como entrenador olímpico donde viví cosas preciosas, en la mayor también viví cosas padrísimas; aprender y crecer con los jugadores es algo muy lindo", destacó.

"No, no es cerrar, simplemente que ahora tengo nuevos objetivos en mi carrera; actualmente me debo completamente a Pachuca, me gustaría poder salir campeón aquí y continuar de la mejor manera con mi carrera en general", finalizó.

Lozano con el presidente de CONCACAF | Imago7