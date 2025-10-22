¿Guía espiritual? Piden a Guillermo Ochoa en el Mundial 'a como de lugar'

La discusión sobre el futuro de la portería de la Selección Mexicana y la figura de Guillermo Ochoa ha tomado un giro inesperado. En el reciente episodio del podcast El Re-Portero, el comentarista deportivo Pepe del Bosque realizó unas sorprendentes declaraciones sobre el rol que, a su juicio, debería desempeñar el experimentado arquero en la próxima Copa del Mundo de 2026.

Del Bosque afirmó categóricamente que la experiencia de Ochoa es insustituible y va más allá del rendimiento en la cancha.

"Lo tengo muy claro, el tercer portero tiene que ser Francisco Guillermo Ochoa. Por toda la experiencia que tiene. En el futbol, no solamente es la cuestión futbolística, sino también el tema mental, emocional, anímico y para todo el grupo de jugadores que integran esta selección, que vaya Memo es algo muy importante", sentenció el analista.

¿Guía Espiritual? El 'nuevo rol' de Ochoa

El comentarista deportivo fue más allá al explicar que la importancia de Ochoa en la convocatoria del Mundial 2026 no residiría en ser titular, ni siquiera en ser el suplente directo. Para Del Bosque, la leyenda mexicana debe asumir un rol de liderazgo silencioso y mentoría para las nuevas generaciones de guardametas.

"Yo creo que Ochoa tiene que ser una guía espiritual y anímico. Y, además, tiene que ser la guía para [Luis] Malagón y el [Raúl] Tala Rangel", enfatizó.

La propuesta de Del Bosque, que colocaría a Ochoa en su sexta Copa del Mundo —alcanzando un récord histórico, posiblemente como tercer portero—, sin duda abrirá un intenso debate en el entorno futbolístico mexicano sobre si la experiencia y el liderazgo deben primar sobre el rendimiento puramente futbolístico en el último puesto de la portería.

El Mundial en duda para Ochoa

Al día de hoy Guillermo Ochoa no tiene asegurado su boleto a la Copa del Mundo, pues a pesar de ser el elemento más experimentado en el vestidor del Tri, 'Vasco' Aguirre aseguró que no regalará la convocatoria a nadie, por lo que el cinco veces mundialista tendrá que levantar el nivel ahora en su nueva etapa en el exótica liga de Chipre.

