Selección Mexicana Sub-17: Hijos de exfutbolistas que fueron convocados al Mundial

La Selección Mexicana Sub-17 dio a conocer su convocatoria final rumbo al Mundial de Qatar 2025, con una lista de 21 futbolistas que representarán al país en la justa juvenil.

Lucca Vuoso con Santos | IMAGO7

Cuatro hijos de exfutbolistas en Selección Mexicana Sub-17

Entre los convocados destacan cuatro jugadores con apellido de tradición, hijos de exfutbolistas que marcaron época en el balompié mexicano y que ahora buscan escribir su propia historia con el Tricolor.

Uno de ellos es Aldo De Nigris, delantero de los Rayados de Monterrey e hijo del exgoleador regiomontano Aldo De Nigris, quien brilló con el mismo club en la Liga MX.

También figura Lucca Vuoso, atacante del Santos Laguna e hijo del histórico ariete naturalizado mexicano Vicente Matías Vuoso.

La lista la completan Abdón Turrubiates, jugador del León e hijo del exdefensor Emmanuel Turrubiates, y Máximo Reyes, elemento de Santos Laguna e hijo de Joaquín Reyes.

Máximo Reyes en partido | IMAGO7

Con una mezcla de talento joven y herencia futbolera, el equipo dirigido por Carlos Cariño buscará mantener la tradición de éxito en la categoría, en la que México ya ha sido campeón mundial en 2005 y 2011.

¿Cuándo inicia el Mundial Sub-17?

El Mundial Sub-17 de Qatar 2025 iniciará en noviembre, y el conjunto mexicano parte con la ilusión de volver a colocarse entre los mejores del planeta.

Abdón Turrubiates en juego | IMAGO7