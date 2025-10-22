Selección Mexicana Sub-17: Hijos de exfutbolistas que fueron convocados al Mundial

Entre los elegidos destacan cuatro jugadores con apellido de tradición en el Tri

Selección Mexicana Sub-17: Hijos de exfutbolistas que fueron convocados al Mundial
Selección Mexicana Sub-17: Hijos de exfutbolistas que fueron convocados al Mundial | IMAGO7
RICARDO OLIVARES
22 de Octubre de 2025

La Selección Mexicana Sub-17 dio a conocer su convocatoria final rumbo al Mundial de Qatar 2025, con una lista de 21 futbolistas que representarán al país en la justa juvenil.

Lucca Vuoso con Santos
Lucca Vuoso con Santos | IMAGO7

Cuatro hijos de exfutbolistas en Selección Mexicana Sub-17 

Entre los convocados destacan cuatro jugadores con apellido de tradición, hijos de exfutbolistas que marcaron época en el balompié mexicano y que ahora buscan escribir su propia historia con el Tricolor.

Uno de ellos es Aldo De Nigris, delantero de los Rayados de Monterrey e hijo del exgoleador regiomontano Aldo De Nigris, quien brilló con el mismo club en la Liga MX.

También figura Lucca Vuoso, atacante del Santos Laguna e hijo del histórico ariete naturalizado mexicano Vicente Matías Vuoso.

La lista la completan Abdón Turrubiates, jugador del León e hijo del exdefensor Emmanuel Turrubiates, y Máximo Reyes, elemento de Santos Laguna e hijo de Joaquín Reyes.

Máximo Reyes en partido
Máximo Reyes en partido | IMAGO7

Con una mezcla de talento joven y herencia futbolera, el equipo dirigido por Carlos Cariño buscará mantener la tradición de éxito en la categoría, en la que México ya ha sido campeón mundial en 2005 y 2011.

¿Cuándo inicia el Mundial Sub-17? 

El Mundial Sub-17 de Qatar 2025 iniciará en noviembre, y el conjunto mexicano parte con la ilusión de volver a colocarse entre los mejores del planeta.

Abdón Turrubiates en juego
Abdón Turrubiates en juego | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

¿Y Gilberto Mora? México Sub 17 revela su lista final rumbo al Mundial Qatar 2025

Selección Mexicana | 21/10/2025

¿Y Gilberto Mora? México Sub 17 revela su lista final rumbo al Mundial Qatar 2025
Andrea Rodebaugh sobre la candidatura de México para el Mundial Femenil de 2031

Selección Mexicana | 21/10/2025

“Un sueño hecho realidad”: Andrea Rodebaugh sobre la candidatura de México para el Mundial Femenil de 2031
antiago Giménez compartió el gesto que le sorprendió de Gilberto Mora

Selección Mexicana | 21/10/2025

"Este es diferente": Santiago Giménez compartió el gesto que le sorprendió de Gilberto Mora
Te recomendamos
Citlali Reyes tras victoria del Tri Femenil en el Mundial Sub-17: "Enseñamos quien es México"
Futbol
Selección Mexicana

LO ÚLTIMO

 