Selección Mexicana Sub-17: Hijos de exfutbolistas que fueron convocados al Mundial

La Selección Mexicana Sub-17 dio a conocer su convocatoria final rumbo al Mundial de Qatar 2025, con una lista de 21 futbolistas que representarán al país en la justa juvenil.
Cuatro hijos de exfutbolistas en Selección Mexicana Sub-17
Entre los convocados destacan cuatro jugadores con apellido de tradición, hijos de exfutbolistas que marcaron época en el balompié mexicano y que ahora buscan escribir su propia historia con el Tricolor.
Uno de ellos es Aldo De Nigris, delantero de los Rayados de Monterrey e hijo del exgoleador regiomontano Aldo De Nigris, quien brilló con el mismo club en la Liga MX.
También figura Lucca Vuoso, atacante del Santos Laguna e hijo del histórico ariete naturalizado mexicano Vicente Matías Vuoso.
La lista la completan Abdón Turrubiates, jugador del León e hijo del exdefensor Emmanuel Turrubiates, y Máximo Reyes, elemento de Santos Laguna e hijo de Joaquín Reyes.
Con una mezcla de talento joven y herencia futbolera, el equipo dirigido por Carlos Cariño buscará mantener la tradición de éxito en la categoría, en la que México ya ha sido campeón mundial en 2005 y 2011.
¿Cuándo inicia el Mundial Sub-17?
El Mundial Sub-17 de Qatar 2025 iniciará en noviembre, y el conjunto mexicano parte con la ilusión de volver a colocarse entre los mejores del planeta.