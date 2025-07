¡América en problemas! Álvaro Fidalgo sale lesionado del duelo ante Juárez

El América tuvo su primer partido del torneo ante los Bravos de Juárez y no fue de la forma en que deseaban, ya que se dieron algunas situaciones complejas para los de Coapa.

Las Águilas tenían la ventaja de 1 a 0 luego del gol de Alejandro Zendejas, con lo que mostraban tranquilidad en el partido, aunque las cosas se fueron complicando una vez que llegó la tarjeta roja a Érick Sánchez, dejando a su equipo con un jugador menos por varios minutos.

Tiempo después llegó el empate, pues Rodolfo Pizarro metió el gol de cabeza y de ahí las cosas se pusieron complejas para los de Jardine.

Solo unos minutos después, Álvaro Fidalgo salió lesionado, pues había entrado de campo y no pudo aguantar ni 10 minutos, ya que se resintió de la lesión muscular que ha sufrido y tuvo que salir del campo.

El mediocampista ingresó al minuto 75 por Brian Rodríguez y al minuto 84 tuvo que salir, luego de que entrara la asistencia médica y determinaran que era una situación para abandonar el partido.

¿QUÉ LE PASA A FIDALGO?

A todo esto, la gente ya ha mostrado cierta preocupación con uno de los ídolos del América, pues Álvaro Fidalgo no arrancó este partido. La realidad es que el Mago ha tenido problemas musculares desde hace semanas y es por eso que no fue titular, sin embargo parecía estar listo para unos minutos, aunque probó y quedó claro que no está al 100. Ahora, es probable que se pierda las siguientes dos jornadas.

