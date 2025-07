José Paradela sobre decisión de llegar a Cruz Azul: "un club con una dimensión inmensa"

Cruz Azul hizo oficial la incorporación de José Paradela como su segundo refuerzo para el Apertura 2025, y el propio jugador reconoció que el nivel competitivo y la identidad del club fueron determinantes para aceptar la oferta celeste.

“Sí, bueno, gran parte de la decisión de venir acá es por eso, de saber lo que representa Cruz Azul, de la forma de competir que tiene, de la identidad que tiene y bueno, eso fue un gran paso, analizar eso para poder estar hoy acá, entonces sí, como vos decís, creo que es el lugar indicado, así que con muchas ganas y muy feliz de poder estar acá”, declaró.

Paradela señaló que desde el primer contacto con el club tuvo clara su decisión. Además de que fue pedido especial de Nicolás Larcamón.

“Bueno, desde el primer momento que me enteré que Cruz Azul estaba interesado en contar conmigo, la verdad que no estuvo nunca en mi cabeza analizar mucho la situación, como te dije recién, la identidad que tiene este club, de la forma de jugar y de la forma de competir, es gran parte de lo que me llevó a tomar esta decisión”, señaló.

Además, dijo que Cruz Azul es un club grande en el futbol mexicano, le tocó enfrentarlos estando en Necaxa y ahora dará todo de él para portar los colores con orgullo.

“No, bueno, como vos decís, la percepción mía es como la que tenemos todos, un club de una dimensión inmensa, muy grande. Me tocó vivir estos torneos en contra, así que, nada, sé lo que es la institución, sé lo que es el club, así que sé la grandeza que tiene. Con ilusión”, afirmó.

SE REUNIRÁ NUEVAMENTE CON LARCAMÓN

Finalmente, reconoció como un factor positivo reencontrarse con Nicolás Larcamón, con quien ya coincidió en Necaxa.

“Bueno, como todos saben, a Nico ya lo tuve el torneo pasado, la verdad que es un gran entrenador, justo está acá en esta institución, así que estoy muy feliz de poder volver a compartir con él y de tenerlo acá”, finalizó.

