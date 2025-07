Maxi Araujo recomendó a Isaías Violante con los uruguayos de América

Isaías Violante, joven talento del fútbol mexicano, expresó su profundo agradecimiento hacia Maxi Araujo por el respaldo brindado durante su etapa en Toluca. En declaraciones recientes ESPN, el joven atacante destacó que tuvo una excelente relación con Araujo mientras coincidieron en el equipo mexiquense.

Añadió que ese lazo fue clave para sentirse arropado en su nuevo entorno con América, club al que llegó para este Apertura 2025. Además compartió el mensaje que el ahora jugador de Sporting Club le mandó tras confirmarse su fichaje.

El apoyo de Araujo a Isaías Violante

Según relató el propio Isaías, Maxi le envió un mensaje cuando se concretó su llegada al conjunto azulcrema, alentándolo a acercarse a los jugadores uruguayos del plantel, en especial a Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez. “Tenía un audio de él por la llegada acá. Me dijo: ‘Está Sebas, está Brian, cualquier cosa te puedes acercar con ellos’”.

En ese sentido, Isaías señaló que la posibilidad de convivir y aprender de jugadores de talla internacional como Cáceres y Rodríguez es algo que el futbolista mexicano valora profundamente. “Saber que esos jugadores de talla internacional, estar yo compitiendo o estar aprendiéndole cosas todos los días, es una alegría”, afirmó.

Violante, con mucho agradecimiento a los uruguayos

Isaías Violante no ocultó su aprecio hacia Maxi Araujo, a quien considera un respaldo fundamental en su trayectoria. “Agradecerle mucho a Maxi por el apoyo que me brindó y sé que Brian poco a poco me lo está brindando también, y pues agradecerles mucho a ellos”.

