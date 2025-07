‘Pantera’ Zúñiga demuestra su lealtad con América: “Voy a muerte con este equipo”

José Zúñiga lleva a penas dos partidos y unos cuantos minutos vistiendo la camiseta de Las Águilas, sin embargo, el delantero ecuatoriano ya sintió el dolor de perder su primer título con el conjunto de Coapa, es por eso que ‘La Pantera’ dio la cara y promete estar a muerte con el Club América.

Pantera Zúñiga, nuevo delantero del América | IMAGO7

En entrevista para TUDN, ‘Pantera’ Zúñiga mencionó que sabe la responsabilidad que significa defender el escudo del América y señaló que dejará todo en la cancha para poder cumplir los objetivos que tiene trazados la institución.

“Sé que llego a un club muy exigente que tiene una afición muy exigente, pero asumo el reto… Soy consciente de lo que soy capaz, soy una persona muy trabajadora y que no se da por vencida y a base de trabajo he hecho lo que he hecho así que de mi parte siempre va a haber compromiso y lealtad por la camiseta, voy a luchar hasta la muerte por este equipo", declaró Zúñiga.