Atlas vs León EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 14

Una doble jornada más se vive en la Liga MX, ya que el Apertura 2025 en su Torneo Regular está llegando a su fin; es por ello que la Jornada 14 podrá disfrutarse a mitad de semana con un duelo que ya fue en algún momento una Final del futbol mexicano, recordada por ser uno de los mejores momentos en la historia del Atlas, uno de los implicados en este compromiso.

Del otro lado se encuentra León, un equipo que incluso con cambio de entrenador se ha quedado rezagado en la tabla de posiciones y requiere de un resultado que los haga regresar a la pelea por una hipotética Liguilla.

Atlas de momento es el lugar 13 de la tabla con el mismo dígito en su cantidad de puntos, mismos que ha conseguido con tres victorias, cuatro empates y seis dolorosas derrotas que lo alejan de alguna posición como mínimo de Play In; un solo punto los separa de esa zona, pues Pumas, el actual décimo lugar cuenta con 14 y sería el último 'invitado' a la ronda previa a la 'Fiesta Grande'.

El último partido de Atlas sufrió una derrota 2-0 en contra de Atlético San Luis, quienes con ese resultado los han igualado en puntos; en cuanto a su último partido como local, el cuadro rojinegro ganó 3-1 en la Jornada 12 a los Bravos de Juárez en uno de los pocos resultados a favor que tiene Diego Cocca a su regreso como entrenador de los Zorros.

León es el lugar 14 con 12 puntos, casualmente un punto y un lugar por debajo de su rival en turno; dicha estadística la han conseguido después de tres victorias, tres empates y siete derrotas en lo que llevamos de torneo. Además, han anotado 12 goles; sin embargo, les han anotado el doble, causando un -12 de diferencia goleadora.