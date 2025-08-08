Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Atlas vs Pachuca del Apertura 2025?

En Leagues Cup, Pachuca logró su pase a la siguiente fase del certamen siendo uno de los equipos mexicanos que tuvo un buen andar. Por su parte, Atlas quedó eliminado y en los últimos puestos, tras no sumar ni un solo punto.
Los Tuzos de Jaime Lozano son el líder de la Liga MX, con tres victorias y un gran despliegue ofensivo. El conjunto de la Bella Airosa desempeñó un gran papel tras el desastroso Mundial de Clubes.
Por su parte, los Rojinegros de Gonzalo Pineda no tuvieron un mal comienzo en las primeras tres jornadas, pues lograron una victoria, un empate y una derrota. Sin embargo, la realidad ahora es distinta para los jaliscienses, ya que sus últimos tres partidos sin su mejor futbol los obligará a tener un mejor resultado.
¿Dónde ver?
- Fecha: Sábado 9 de agosto
- Horario: 21:05 horas (tiempo del centro de México)
- Lugar: Estadio Jalisco, Guadalajara
- Transmisión: ViX Premium
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL NO BUSCARÁ DELANTERO EN EL MERCADO FICHAJES; TODO DEPENDE DE SALIDA GIAKOUMAKIS