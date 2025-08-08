Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Atlas vs Pachuca del Apertura 2025?

Los Tuzos buscará mantener el invicto ante unos Rojinegros que han tenido un mal inicio
REDACCIÓN RÉCORD
| 2025-08-08
|
RÉCORD
| 08 Ago, 2025

En Leagues Cup, Pachuca logró su pase a la siguiente fase del certamen siendo uno de los equipos mexicanos que tuvo un buen andar. Por su parte, Atlas quedó eliminado y en los últimos puestos, tras no sumar ni un solo punto.

Los Tuzos de Jaime Lozano son el líder de la Liga MX, con tres victorias y un gran despliegue ofensivo. El conjunto de la Bella Airosa desempeñó un gran papel tras el desastroso Mundial de Clubes. Pachuca | IMAGO7

Pachuca | IMAGO7|

Por su parte, los Rojinegros de Gonzalo Pineda no tuvieron un mal comienzo en las primeras tres jornadas, pues lograron una victoria, un empate y una derrota. Sin embargo, la realidad ahora es distinta para los jaliscienses, ya que sus últimos tres partidos sin su mejor futbol los obligará a tener un mejor resultado.

¿Dónde ver?

  • Fecha: Sábado 9 de agosto
  • Horario: 21:05 horas (tiempo del centro de México)
  • Lugar: Estadio Jalisco, Guadalajara
  • Transmisión: ViX Premium
Atlas | IMAGO7
Atlas | IMAGO7|

