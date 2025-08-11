Atlético de San Luis vs Cruz Azul EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 4

Atlético de San Luis y Cruz Azul cerrarán la actividad de la Jornada 4 del Apertura 2025 con uno de los duelos más atractivos de la fecha.

Los potosinos no tuvieron una buena Leagues Cup, pero cerraron su participación con una gran victoria contra Minnesota United que parece haber dado un impulso de ánimo y confianza al equipo.

Por su lado, La Máquina llega en medio de un entorno de muchas críticas, especialmente por la derrota 7-0 ante Seattle.

