Atlético San Luis vs Atlas EN VIVO Liga MX Jornada 13 Apertura 2025

La Liga MX está de vuelta tras la pausa por la Fecha FIFA de octubre, y con ella regresan las emociones del Torneo Apertura 2025. El Atlético San Luis intentará cortar una racha negativa de tres derrotas consecutivas cuando reciba al Atlas, un equipo que ha ido de menos a más y que llega motivado tras sumar dos victorias al hilo. En el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, ambos clubes buscarán reencontrarse con su mejor versión en un duelo que promete intensidad y dramatismo.

El conjunto potosino atraviesa un momento complicado. A lo largo del torneo, los dirigidos por Guillermo Abascal no han encontrado la estabilidad deseada, y los malos resultados los han dejado rezagados en la tabla general. Con apenas 10 puntos tras 12 jornadas —producto de tres triunfos, un empate y ocho derrotas—, el San Luis se encuentra en una posición crítica. Aunque el futbol mostrado ha tenido momentos de lucidez ofensiva, la fragilidad defensiva ha sido su principal problema.

La urgencia de ganar es clara. Un nuevo tropiezo en casa podría sepultar las aspiraciones del equipo de siquiera alcanzar el Play-In, por lo que el duelo ante los rojinegros se presenta como una oportunidad inmejorable para comenzar la remontada. Sin embargo, los potosinos enfrentarán a un rival que viene en ascenso y con una confianza renovada.

El Atlas de Diego Cocca ha comenzado a mostrar signos de recuperación tras un arranque irregular. El equipo tapatío suma 13 unidades, con tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas, y aunque sus números aún no son espectaculares, la tendencia positiva los coloca a las puertas de los puestos de clasificación. Con 21 goles a favor y 17 en contra, los Zorros han mejorado su contundencia ofensiva y buscan confirmar ese buen momento con un triunfo en territorio potosino.

El Alfonso Lastras, escenario de urgencias y esperanzas

Para los rojinegros, el partido representa una oportunidad de oro para consolidar su regreso a la pelea. Una tercera victoria consecutiva no solo los acercaría a la zona de Liguilla, sino que reforzaría la moral de un plantel que empieza a recuperar su identidad bajo el mando de Cocca. Incluso un empate podría considerarse un resultado aceptable, siempre que el equipo mantenga su ritmo ascendente.

Del lado del Atlético San Luis, el panorama es más tenso. Las críticas hacia Guillermo Abascal se han intensificado, pues el rendimiento colectivo ha sido inconsistente y las fallas defensivas han costado puntos clave. Con 17 goles anotados y 20 recibidos, el equipo muestra cierta vocación ofensiva, pero sufre al mantener la concentración durante los 90 minutos. El cuerpo técnico sabe que una derrota más podría dejar al club fuera de toda aspiración real de repesca.