Santos vs Atlético de San Luis EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 9

Este domingo, la actividad de la jornada 9 termina cuando Santos Laguna reciba en la Comarca al Atlético de San Luis, duelo de dos equipos que buscan acercarse a los puestos de Play-In.

Los puestos 13 y 14 de la tabla general quedarían a un punto de la zona de calificación para los últimos dos boletos que dan acceso a la liguilla del futbol mexicano.

Ambos equipos llegan a este encuentro con una victoria, un empate y tres derrotas, por lo que un triunfo los ayudaría a salir del mal paso que han tenido recientemente.