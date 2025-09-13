Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Atlas vs Santos del Apertura 2025?

Los rojinegros reciben a Santos Laguna en la reactivación de la Liga MX tras el parón FIFA

Atlas recibe a Santos en la jornada 8
Marcos Olvera García
13 de Septiembre de 2025

Este sábado, después del parón de selecciones por la Fecha FIFA, la Liga MX vuelve a la actividad cuando, en la cancha del Estadio Jalisco, los Rojinegros del Atlas reciban a Santos Laguna.

El duelo correspondiente a la jornada ocho del Apertura 2025, será de gran importancia para que ambas escuadras escalen posiciones cuando nos acercamos al Ecuador del campeonato mexicano.

Atlas perdió con Pumas | IMAGO7

Los rojinegros, en Liga MX, no ganan desde la jornada 1 del torneo, cuando derrotaron como visitantes a Puebla, en casa siguen sin conocer la victoria y solo han sumado un punto de 12 posibles tras la Leagues Cup, lo que los coloca en la posición 15 de la tabla.

Por su parte, Santos Laguna quieren regresar a la senda del triunfo, en los últimos cuatro solo han ganado un partido (frente a Chivas) sumando tres de los últimos 12 puntos posibles, a pesar de eso marcha en el lugar 11 y están cerca de puestos de Play-In.

Santos cayó frente a Tigres | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver Atlas vs Santos?

Día:sábado 13 de septiembre
Hora:19:00 hrs CDMX
Lugar:Estadio Jalisco
Transmisión:VIX+

