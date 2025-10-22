Alan Mozo recuerda remontada vs Cruz Azul: "De los momentos más lindos"

El futbolista mexicano Alan Mozo revivió una de las noches más memorables del futbol mexicano reciente, la histórica remontada de Pumas ante Cruz Azul en las Semifinales del Guard1anes 2020. El actual jugador de Chivas recordó con aquella eliminatoria que marcó su carrera, no solo por la intensidad del partido, sino también por el aprendizaje que le dejó.

El 6 de diciembre de 2020, el Estadio Olímpico Universitario fue testigo de una de las hazañas más recordadas en la historia de la Liga MX. Pumas llegaba prácticamente eliminado tras haber caído 4-0 en la Ida ante Cruz Azul, pero en la vuelta, el equipo universitario logró ganar por el mismo marcador y avanzar a la Final gracias a su mejor posición en la tabla general.

Recordó la semifinal del 2020 | IMAGO7

La remontada de Pumas

Juan Ignacio Dinenno con un doblete, Carlos González y Juan Pablo Vigón marcaron los goles con los que Pumas logró concretar la hazaña que eliminó a la Máquina y clasificó a Pumas a la Final contra León. Aunque Pumas no logró levantar el título, para Mozo, fue uno de los momentos más especiales de su carrera.

Lograron la remontada | imago7

Durante una reciente entrevista, Alan Mozo confesó que esa eliminatoria fue una mezcla de frustración, ilusión y orgullo. El lateral mexicano admitió su responsabilidad en algunos goles del primer partido, pero también reveló cómo el equipo nunca perdió la fe en revertir la situación.

“Ellos tenían un equipazo y nosotros no éramos de talento, éramos de conjunto. En el primer partido yo me sentía raro, de esos días en los que estás un tiempo atrás. Perdimos 4-0 y dos o tres goles sí fueron responsabilidad mía. Era muy difícil dar la vuelta”, explicó el defensor.

Aceptó errores defensivos | IMAGO7

Una anécdota linda

A pesar de la goleada en contra, Mozo aseguró que jamás perdió la esperanza. Según contó, incluso soñó con un escenario que terminó cumpliéndose parcialmente logrando un rápido 3-0 y él dando el pase para el gol del empate y la clasificación a la Final.

"Esa anécdota estuvo muy linda. Es de los momentos más lindos que he pasado. Cuando nadie cree en ti y logras algo así, no tiene precio. A pesar de que no ganamos la Final, es una gran anécdota. Son momentos que te hacen valorar tu carrera y el esfuerzo de todo un grupo”, recordó el futbolista.

Destacó la victoria | IMAGO7