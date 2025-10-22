América alcanza los 30 puntos y firma otra campaña de época en la Liga MX

En los últimos 15 torneos, América ha conseguido 30 puntos o más en 11 de ellos

Llegaron a 30 puntos | IMAGO7
Esteban Garrido
22 de Octubre de 2025

América de época. El América conquistó el triunfo ante Puebla en la Jornada 14 de la liga mexicana, con lo que lograron llegar a 30 puntos en lo que va de este campeonato.

El partido fue complicado para los de Coapa, ya que estaban igualando a un tanto hasta los últimos minutos, donde Ramón Juárez se convirtió en el héroe para llevar a su equipo a quedarse con los 3 puntos en esta jornada.

Marcó el gol del triunfo | IMAGO7

Este triunfo fue importante ya que llegaron a los 30 puntos en el presente campeonato, con lo que con siguieron una marca importante, pues en los últimos 15 torneos, han conseguido 30 puntos o más en 11 de estos.

¿CUÁNDO INICIA LA MARCA?

Estos 15 torneos a los que hacemos referencia inician en el Clausura 2018 y aquí presentamos la lista de los puntos conseguidos en los últimos 15 torneos:

Siguen sumando victorias | imago7
  • Clausura 2018 - 29 puntos
  • Apertura 2018 - 33
  • Clausura 2019 - 29
  • Apertura 2019 - 31
  • Guardianes 2020 - 32
  • Guardianes 2021 - 38
  • Apertura 2021 - 35
  • Clausura 2022 - 26
  • Apertura 2022 - 38
  • Clausura 2023 - 34
  • Apertura 2023 - 40
  • Clausura 2024 - 35
  • Apretura 2024 - 27
  • Clausura 2025 - 34
  • Apertura 2025 - 30*

Esta marca es impactante, pues llegar a 30 puntos es algo que pocos equipos pueden presumir en 1 temporada y el América lo ha logrado en 11 de las últimas 15 campañas.

Desde que llegó André Jardine al América, ha conseguido 30 puntos o más en 4 de los 5 torneos donde ha estado, pues en el único donde no lo logró fue en el Apertura 2024, aunque sí conquistó el campeonato.

Han dominado el torneo local | IMAGO7

