“Larcadólares” en Aguascalientes: Así recibió la afición de Necaxa a Nicolás Larcamón

El partido entre Necaxa y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 no solo destacó por lo deportivo, sino también por un gesto simbólico de los aficionados locales. Nicolás Larcamón regresó al Estadio Victoria por primera vez desde que dejó al equipo hidrocálido para asumir el mando de la Máquina, y lo hizo en un ambiente enrarecido.

Durante el encuentro, desde las gradas fueron arrojados a la cancha unos billetes ficticios denominados “Larcadólares”, en referencia al estratega argentino. Este acto simbólico fue interpretado como una forma de protesta por parte de los seguidores necaxistas, inconformes por la salida de su exentrenador apenas unos meses después de haber tomado las riendas del equipo.

Larcamón regresó al Estadio Victoria | MEXSPORT

Larcamón volvió como rival tras su breve etapa con los Rayos

Nicolás Larcamón dirigió al Necaxa en el Clausura 2025, pero dejó el club durante el verano para asumir el timón de Cruz Azul, equipo que pagó la cláusula de rescisión de su contrato. Su salida repentina no fue bien recibida por todos los aficionados, y el ambiente en su regreso a Aguascalientes lo dejó claro.

Los jugadores recibieron bien a Larcamón | MEXSPORT

Aunque algunos jugadores, como Agustín Palavecino que hizo el gol del empate, saludaron con alegría a Larcamón, los seguidores de los Rayos le hicieron saber su desprecio. Los "Larcadólares" arrojados al terreno de juego representaron que el estratega "se vendió" a un mejor postor, en lugar de mantener su contrato con Necaxa.

Aunque Larcamón no se pronunció públicamente sobre el gesto de los billetes, el hecho de que su figura siga generando reacciones intensas habla del impacto que tuvo —y tiene— su nombre en Aguascalientes. Y la reacción de la afición necaxista mostró que su salida dejó huella.

Palavecino hizo el gol del empate | MEXSPORT

Empate con emociones y polémica en el cierre

En lo deportivo, el partido terminó con empate a un gol. Amaury Morales adelantó a Cruz Azul, que además tuvo dos anotaciones anuladas por fuera de lugar. Cuando parecía que los cementeros se llevarían el triunfo, apareció Agustín Palavecino para empatar el encuentro en los minutos finales.

Este resultado mantiene a Cruz Azul en la pelea por un lugar en la Liguilla, mientras que Necaxa sigue sumando puntos importantes para sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

Cruz Azul y Necaxa dividieron unidades | MEXSPORT