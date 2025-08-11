¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Cruz Azul?

Continúa la Jornada 4 del Apertura 2025, en el Alfonso Lastras, Atlético San Luis recibe al invicto Cruz Azul en busca de seguir sumando unidades tras la eliminación de ambos en la Primera Fase de la Leagues Cup.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón llegan a este partido mermados después de su participación en el torneo con la MLS, donde encendieron las alarmas tras un 7-0 histórico en contra ante el Seattle Sounders.

Cruz Azul l IMAGO7

Los cementeros reanudan el Apertura 2025 con una victoria, ante León, y dos empates, ante Mazatlán y los Rojinegros del Atlas, para sumar cinco unidades y de momento estar ubicado en el quinto puesto de la clasificación.

Por su parte, el Atlético San Luis llega con dos descalabros en fila en el torneo, su más reciente derrota fue a manos de las Chivas con un 4-3 en el Akron antes del parón por Leagues Cup. Los potosinos suman tres unidades tras tres partidos.

Atlético San Luis l IMAGO7

Antecedentes

El antecedente más reciente que se tiene registrado entre ambos en el Alfonso Lastras terminó con saldo a favor para los locales con contundente 3-1, sucedido en la Jornada 8 del Apertura 2024, cuando La Máquina era dirigido por Martín Anselmi.

Leagues Cup l IMAGO7

Atlético San Luis vs Cruz Azul

Todo está listo para el cierre de la fecha 4 desde el Alfonso Lastras, La Máquina del Cruz Azul visita al Atlético San Luis en punto de las 21:05 y lo podrás seguir a través de Disney+ y ESPN, además del minuto a minuto de Récord.com.mx.

Día: 11 de agosto

Hora: 21:05

Estadio: Alfonso Lastras

Transmisión: Disney+ y ESPN

