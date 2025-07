FMF 'celebra' el fin de la multipropiedad de Grupo Orlegui

Una de las noticias más importantes en el futbol mexicano con tan solo una fecha de haber iniciado el torneo de Apertura 2025 es la cercanía con la que se encuentra la Liga MX de eliminar uno de los problemas de multipropiedad con los que cuenta actualmente, ya que Grupo Orlegi ha emitido un anuncio oficial en el que asegura que venderá a Atlas proximamente.

¿Cuándo se dará el fin de la multipropiedad?

Con el anuncio recientemente emitido de parte de Grupo Orlegui, por principio de cuentas queda esperar un mar de cosas hasta antes de que los seis meses que se tienen contemplados como plazo lleguen a su fin; una de las cosas que tienen que pasar es que Atlas encuentre algún inversor que quiera tomar al equipo, incluso con los parámetros que los actuales dueños piden.

Esto va sumado a una de las principales razones que pueden frenar la transacción y eso es directamente el precio, ya que Grupo Orlegui estaría buscando una cifra mayor a los 400 millones de dólares para poder deshacerse de uno de sus equipos.

'Festejo' en la Federación

A través de sus redes sociales, fue como la FMF dio a conocer que para sus intereses, la venta de Atlas viene a acomodarse como una buena noticia.

"En la FMF damos la bienvenida y celebramos el anuncio hecho hoy por Grupo Orlegi sobre el inicio de un proceso para explorar la transición ordenada del Atlas", se puede leer en la publicación.

Pese a las buenas sensaciones por la noticia emitida, la afición no se ha sentido del todo contenta con lo leído, pues algunos usuarios en comentarios han dejado saber su molestia al respecto de 'celebrar' este proceso, pero no traer de regreso el ascenso y el descenso, o algunos otros fanáticos muestran su molestia por el hecho de no hacer nada al respecto con el mismo caso que posee Grupo Pachuca.

