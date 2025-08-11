¿Cuándo y dónde ver Bravos de Juárez vs Toluca?

Continúan las acciones de la Jornada 4 del Apertura 2025, en la frontera los Bravos de Juárez reciben al actual campeón de la Liga MX, después del parón por la Leagues Cup. Toluca busca continuar con el buen paso.

Los dirigidos por Antonio Mohamed llegan a este duelo con el pase a los Cuartos de Final de la Leagues Cup y ahora quieren repuntar en la Liga MX tras la más reciente derrota ante Tigres. Hasta el momento registran dos victorias y una derrota.

Por su parte, los Bravos de Juárez regresan al Olímpico Benito Juárez en busca de su primer triunfo en el torneo, los fronterizos tendrán su segundo juego casa tras debutar con empate a un tanto con América.

Su juego más reciente de Liga MX fue visitando a los Xolos de Tijuana en la que terminó rescatando un punto gracias a la anotación de Ángel Zaldivar en los últimos minutos.

Antecedente

El antecedente más reciente en la frontera entre ambas escuadras se produjo en el pasado torneo, donde el Toluca goleó a los Bravos con contundente 4-0 gracias a una sólida actuación comandada por Paulinho.

FC Juárez vs Toluca

Todo está listo para el juego desde el Olímpico Benito Juárez entre Bravos y Escarlatas en busca de reanudar el torneo con el pie derecho y lo podrás ver a partir de las 21:00hrs este 11 de agosto a través de Tubi y desde el minuto a minuto de Récord.

Día: 11 de agosto

Hora: 21:00hrs

Transmisión: Tubi

Estadio. Olímpico Benito Juárez

