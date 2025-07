¿Keylor Navas o Malagón? Miguel Herrera no elige al mexicano: “No hay comparación”

El tema de conversación en el futbol mexicano es sin duda la llegada de Keylor Navas a Pumas y un hombre que conoce bien ambas partes es Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, quién entre sus múltiples entrevistas en los últimos días ‘comparó’ a Keylor Navas con Luis Ángel Malagón y ‘El Piojo’ sin dudar se quedó con el tico por encima del mexicano.

Keylor Navas, nuevo jugador de Pumas | MEXSPORT

En entrevista para Claro Sports, ‘Piojo’ Herrera se mostró incrédulo ante la pregunta: “Keylor o Malagón”. Para el entrenador de la Selección de Costa Rica no hay punto de comparación, Navas es infinitamente superior al portero de la Selección Mexicana.

“Malagón es un buen arquero, pero Keylor Navas es un arquero de talla mundial, no es un buen arquero es top del mundo. No hay comparación, sinceramente no hay comparación”, declaró Miguel Herrera.