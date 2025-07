All-Star Game: Liga MX sufre más bajas previo al partido ante la MLS

Más bajas para la Liga MX. Este martes se dio a conocer que, la liga mexicana sufrirá una nueva baja de último minuto para el partido de All-Star ante la MLS. Esto, debido a que, James Rodríguez no formará parte del equipo.

De acuerdo con reportes, el futbolista colombiano no participará ni, en el Skills Challenge ni en el partido debido a molestias musculares. Ante esto, el delantero se quedará en León con miras al partido de Jornada 3 ante Cruz Azul, mismo que se jugará este sábado en la Ciudad de México.

Hay que recordar que, James disputó los 90 minutos del partido de Jornada 2 ante Chivas, el pasado sábado por la noche, incluso anotó el único gol del partido. Además, disputó 30 minutos ante Atlético de San Luis hace quince días.

Más bajas para la Liga Mx

Cabe destacar que, James Rodríguez no es el único futbolista que no disputará el partido ante las estrellas de la MLS pues hace unos días se dio a conocer que, Henry Martín y Sebastián Cáceres, no jugarían y Sergio Ramos también decidió mantenerse con su equipo en México.

Además, Erik Lira, Ignacio Rivero y Rodolfo Rotondi no se unirán al equipo por decisión de Cruz Azul, quien prefiere retener a los jugadores de cara al siguiente partido de Liga MX.

Por su parte, la MLS apunta a sufrir la baja de Lionel Messi, quien aún no reporta con el club. Hasta el momento, el astro argentino sería la única baja que sufriría el equipo de Nico Estévez para enfrentar a las estrellas del futbol mexicano.

