Funes Mori quiere brillar en León: “Quiero volver a ser el que fui en Monterrey”

Rogelio Funes Mori fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Club León y aseguró que su principal objetivo es recuperar el nivel que lo convirtió en referente con Rayados de Monterrey. El delantero, nacionalizado mexicano, está por cumplir una década en la Liga MX y ahora busca dejar huella con los Esmeraldas.

Funes Mori quiere regresar a su mejor nivel

“Hoy trato de no pensar en el futuro, sinceramente trato de pensar en el presente, que es estar aquí en León. Quiero volver a ser el que fui en Monterrey”, afirmó el Mellizo durante su presentación ante los medios, donde también dejó claro que el paso del tiempo no le preocupa y que su enfoque está en trabajar para competir al máximo nivel.

Funes Mori ya está registrado ante la Liga MX y podría debutar este mismo sábado en la Jornada 3, cuando León visite a Cruz Azul en la Ciudad de México. Además, formará parte del plantel que disputará la Leagues Cup, donde enfrentarán a Montreal, NYCFC y Columbus Crew en la fase de grupos.

Aunque ha trabajado con un preparador físico personal durante varias semanas, Funes reconoció que aún no se encuentra al 100% en lo futbolístico. “En lo físico estoy bien, pero me falta un poco en lo futbolístico porque estuve entrenando sin balón. Hoy hice mi primer entrenamiento con el equipo y me sentí muy contento”, compartió el exjugador de Monterrey y Pumas.

Funes Mori, dispuesto a aportar su experiencia

El delantero también destacó que está comprometido a aportar dentro y fuera del campo, ayudando a los más jóvenes con su experiencia en la Liga MX. “Siempre intento ayudar al equipo, ya sea jugando o desde afuera apoyando a los más chavos”, concluyó el nuevo ‘9’ de La Fiera.

