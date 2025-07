Fernando Gago 'suelta la sopa' sobre fichaje de Cavani al Necaxa

El mercado de fichajes sigue abierto y los clubes de la Liga MX se siguen reforzando de cara al Clausura 2025 que acaba de comenzar. Uno de los rumores que cobró más fuerza en las últimas semanas ha sido en el que vinculan a Edinson Cavani al Necaxa.

Cavani sonó para llegar a Necaxa | AP

En conferencia de prensa previo a su duelo vs Necaxa, Fernando Gago respondió a los cuestionamientos sobre el posible ‘bombazo’ que llevaría a Cavani a Aguascalientes y se negó a ahondar en el tema por ser simples rumores, aunque sí declaró que no cierra a plantilla a posibles incorporaciones.

“Nunca me gustó hablar. Siempre traté de mantenerlo dependiendo de las posibilidades del mercado veremos qué hay. De los rumores no puedo hablar porque son rumores, no se puede hablar de eso”, declaró Fernando Gago.