‘Hoy tuvimos un partido extraordinario’ Fernando Gago salió satisfecho de duelo contra América

La Jornada 3 del Apertura 2025 trajo consigo duelos sumamente entretenidos, unos llenos de goles, otros de polémica y unos más de emociones, tal es el caso del disputado en Aguascalientes.

Gago satisfecho

Los Rayos empataron a un gol con las Águilas del América en un duelo parejo y muy trabado en medio campo, situación que complicó a los técnicos y los puso a prueba. Al finalizar el partido, Fernando Gago comentó sentirse feliz con el rendimiento de sus pupilos y sobre cómo llevaron el partido.

“Hoy creo que tuvimos un partido extraordinario, los chicos extraordinarios desde lo defensivo lo ofensivo y donde sabíamos donde lo podíamos atacar”, declaró el técnico argentino.

Fernando Gago I IMAGO7

Además de llenar de elogios a sus jugadores, Gago se dio el tiempo de aclarar a un reportero que no se enfoca en América y se mostró despreocupado por ganarle al América, asegurando que no se trata de él o de un club sino de sus jugadores.

“Habrá muchos rivales también que no les he ganado, no es por una cuestión de América o no, el futbol es una cuestión de que cada partido se trata de jugar, no es por un rival no hay que buscar algo” concluyó.

Los Rayos del Necaxa comandados por el argentino, Fernando Gago, actualmente suman una victoria, una derrota y un empate en Liga MX, ahora junto con el resto de los equipos mexicanos, partirán rumbo a los Estados Unidos para la Leagues Cup.

Gago y Jardine I IMAGO7

