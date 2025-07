Ya lo pasado pasado: Fernando Gago pidió no mencionar más su pasado en la Liga MX

Fernando Gago al parecer no la está pasando muy bien con los medios de comunicación en su regreso a México, aunado a que no se le ha dado los resultados con los Rayos de Necaxa, la prensa no deja de presionar al argentino sobre lo que sucedió en su proceso con Chivas.

‘Hablemos del partido no importo yo’

El estratega de Necaxa ha dejado en claro que la prioridad desde su llegada a México, ha sido hacer un buen trabajo en el cuadro de Aguascalientes y así lo dejó en claro durante la rueda de prensa que dio después de caer ante Toluca en el Nemesio Diez.

“Hablemos del partido, no importa lo que significo yo, al contrario, yo soy el entrenador del Necaxa y eso es lo más importante que tengo”, dijo el técnico al ser cuestionado sobre sus procesos pasados.

Al verse acorralado por las preguntas de algunos periodistas sobre su travesía de Chivas a Boca Junior, Gago solo se limito a dejar en claro que todos los procesos se pueden vivir de distintas maneras y que hoy está en Necaxa y mañana no sabe qué pueda suceder.

‘Soy un entrenador de futbol, voy a tener procesos en clubes o no, por ahí me quedo toda la vida a dirigir acá, no lo sé lo más importante por hoy es la institución y a eso me debo”, concluyó un tanto molesto Fernando Gago.

Desafortunadamente para el técnico argentino, sus decisiones en el pasado lo siguen y pese a su trabajo, todo indica que el tema de Chivas y Boca lo van a perseguir durante su nuevo proceso en la Liga MX.

