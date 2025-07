Ignacio Pussetto 'revienta' a Pumas tras su salida del club

Una de las salidas de Pumas con rumbo al Apertura 2025 es la de Ignacio Pussetto, quien ha regresado a Argentina para concretar su fichaje con Independiente. Al llegar al país sudamericano, el ahora exjugador universitario criticó la manera en la que el equipo felino manejó su salida y enalteció su llegada a la liga de su país.

Pussetto se marcha de los Pumas de la UNAM ı Imago7

Mal manejo por parte de Pumas

Después de su llegada, Ignacio Pussetto tendrá que someterse a las pruebas médicas para poder ser parte de Independiente; sin embargo, sus primeras declaraciones al respecto, fueron 'en contra' de su exequipo.

"No tenía nada que ver yo, fue algo que creo Pumas manejó mal la situación y yo quedé en el medio. Tenía que tomar la mejor decisión para mi carrera, tenía que analizarlo y hablar con mi familia. Lo había comentado, estaba contento en México y el técnico me dijo que iba a ser importante. De golpe tomaron esta decisión y fue difícil", declaró el atacante.

Efraín Juárez ya no contaba con Pussetto para el nuevo torneo ı Imago7

Una vez más ilusionado

A pesar de la mala salida del equipo universitario, Pussetto ya le dio la vuelta a la página para poder enfocarse en un nuevo desafío para su carrera.

"Llegar a un club como Independiente es algo muy importante. No veo la hora de sumarme al equipo, estar a disposición e intentar lograr cosas con el club. Cuando se nombró a Independiente no lo dudé, es un gran desafío", agregó.

También aclaró la situación que hubo con Huracán cuando se interesaron por él: "Llegó la oferta de Huracán, pero no pude hacer nada con eso, fue Pumas el que rechazó. Tengo los mejores recuerdo de Huracán, tuve dos etapas y le dejé dinero al club. Siempre hice las cosas bien y me quedo tranquilo conmigo mismo porque traté de dar lo mejor, seguramente en algún futuro me tocará volver y seré muy feliz", concluyó.

Nacho regresa al futbol argentino ı Imago7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Borrado! 'Toro' Fernández no fue registrado por Cruz Azul para el Apertura 2025