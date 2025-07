¡Líder! El motivador discurso de Keylor Navas previo a debut con Pumas

Pumas ganó por primera vez en el torneo de Apertura 2025 y lo hizo de la mano de su nuevo portero, Keylor Navas. Antes del partido en el Estadio La Corregidora, el guardameta costarricense dio un discurso motivador a sus compañeros, ya que en su debut también fue el capitán del equipo.

Keylor a cargo del equipo

El director técnico de Pumas, Efraín Juárez le ha dado la confianza a Navas desde el primer momento, ya que apenas consiguió su registro, lo puso como titular y le entregó el gafete de capitán. En redes sociales, se ha viralizado el discurso que el tico dio antes de salir al campo.

"Como me han recibido, el cariño que me han dado en tan solo tres días, desde el día en que me dijeron que podía venir aquí, veo a la cara a cada uno y veo lo que pueden dar en este partido. Yo quiero jugar en el mejor equipo y para eso hay que ser un grupo unido, aquí nadie es la estrella, la estrella es el equipo. Hoy nos veremos a la cara y decimos, estamos muertos, pero satisfechos de que ganamos este partido", mencionó de manera emotiva.

Pumas gana con su nuevo guardián

En su segunda visita del torneo, Pumas encontró su primera victoria después de dos compromisos en los cuales los errores de Rodrigo Parra habían complicado su inicio en el certamen, por lo que optaron por traer al capitán de Costa Rica en la búsqueda de apuntalar la plantilla.

Los auriazules han sacado la victoria en el Estadio de Querétaro después de los goles de Guillermo Martínez y Jorge Ruvalcaba; sin embargo, no todo fue perfecto, ya que también perdieron a uno de sus refuerzos para el siguiente partido debido a la expulsión de Álvaro Angulo. Pumas ahora se pone a la orden de su participación en Leagues Cup.

