Tijuana vs Cruz Azul EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 11

Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido

REDACCIÓN RÉCORD
28 de Septiembre de 2025

 

 

El Estadio Caliente recibe a Tijuana y Cruz Azul en un choque entre dos de los mejores equipos del certamen. Los Xolos siempre se hacen fuertes en la frontera y quieren aprovechar la localía.

Los dirigidos por Sebastián Abreu sufrieron una inesperada derrota en su visita a Santos, por lo que buscarán recomponer el camino y seguir en la pelea por los puestos directos a Liguilla.

Por otro lado, La Máquina estuvo cerca de perder su invicto a media semana, pero logró empatar a Querétaro y se mantiene como líder de la competencia.

No obstante, los cementeros llegan con dudas, pues no podrán contar con Luka Romero por suspensión y las críticas hacia Kevin Mier cada vez suenan más tras haber sumado otro error.

¿Habrá fiesta de goles?

Los antecedentes inmediatos indican que Xolos y Cruz Azul suelen hacerse daño: en los cuatro enfrentamientos más recientes, han habido al menos tres goles, con un total de 14.

Además, ambos conjuntos son de las mejores ofensivas en lo que del Apertura 2025, por lo que se espera un duelo de poder a poder.

Andrés Guardado revela por qué no regresó a Atlas: "me cerraron las puertas"
