La Selección Mexicana Femenil Sub-17 comenzó con el pie izquierdo su participación en el Mundial de Marruecos 2026, luego de caer 2-0 ante España en su primer compromiso del Grupo F. El conjunto dirigido por Miguel Ángel Gamero...
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World Championship U17 (Women)
Chile vs México EN VIVO Fase de Grupos Mundial Femenil Sub-17 l Resultados, goles y estadísticas
Estephani Carrera
07:40 - 22 de octubre de 2026
Actualizado a 07:46 - 22 de octubre de 2026
El conjunto tricolor está obligado a sumar una victoria en esta segunda fecha de la Fase de Grupos si quiere mantener vivas las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda en este torneo
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Sigue EN VIVO el minuto a minuto del México vs Chile en el Mundial Sub-17 Femenil. El Tri busca su primer triunfo en Marruecos para mantenerse con vida en el torneo