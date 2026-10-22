Chile vs México EN VIVO Fase de Grupos Mundial Femenil Sub-17 l Resultados, goles y estadísticas

Estephani Carrera 07:40 - 22 de octubre de 2026 Actualizado a 07:46 - 22 de octubre de 2026

El conjunto tricolor está obligado a sumar una victoria en esta segunda fecha de la Fase de Grupos si quiere mantener vivas las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda en este torneo