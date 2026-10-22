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Sigue al Chile U17 (W) vs Mexico U17 (W) en vivo

World Championship U17 (Women)
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Chile vs México EN VIVO Fase de Grupos Mundial Femenil Sub-17 l Resultados, goles y estadísticas

Chile vs México EN VIVO Fase de Grupos Mundial Femenil Sub-17 l Resultados, goles y estadísticas
Estephani Carrera
07:40 - 22 de octubre de 2026

Actualizado a 07:46 - 22 de octubre de 2026

El conjunto tricolor está obligado a sumar una victoria en esta segunda fecha de la Fase de Grupos si quiere mantener vivas las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda en este torneo

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Sigue EN VIVO el minuto a minuto del México vs Chile en el Mundial Sub-17 Femenil. El Tri busca su primer triunfo en Marruecos para mantenerse con vida en el torneo

Alineación titular de México Sub-17 ante España en el Mundial de la categoría | IG: @miseleccionfem
Alineación titular de México Sub-17 ante España en el Mundial de la categoría | IG: @miseleccionfem