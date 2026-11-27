¿Cómo llega México?

El equipo comandado por Jürgen Castañeda llega como líder del grupo con seis unidades, luego de derrotar en su debut a Rumania por 1-0 y golear a Camerún en la Jornada 2 con un marcador de 4-0. De esta manera, el conjunto tricolor suma cinco goles a favor y ninguno en contra, números que lo mantienen como uno de los equipos más sólidos de su sector.

El combinado mexicano no solo llega como favorito para quedarse con el liderato, sino que también cuenta con el impulso de varios futbolistas que atraviesan un gran momento. Entre ellos destacan Gerson Gutiérrez y Adán Sánchez, quienes han llamado la atención por sus actuaciones y podrían ser observados por visores de distintos clubes europeos durante el torneo.