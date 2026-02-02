Emiliano Arias Pacheco 19:27 - 01 febrero 2026
Álvaro Fidalgo en América: los 15 mejores momentos del Maguito con las Águilas
El asturiano volverá a España con el Real Betis, después de ser un ídolo moderno para los de Coapa
/ 15 Por siempre eterno, Maguito | IMAGO7
/ 15 La gran despedida de Álvaro Fidalgo | Imago7
/ 15 Álvaro Fidalgo y el último título que levantó | MEXSPORT
/ 15 Fidalgo en el festejo del Tricampeonato | MEXSPORT
/ 15 Fidalgo, Henry Martín y Diego Valdés | MEXSPORT
/ 15 Fidalgo levantando el trofeo del Tri | IMAGO7
/ 15 Fidalgo con la gente después de obtener el Tri ante Rayados | IMAGO7
/ 15 Fidalgo en su año más goleador | IMAGO7
/ 15 Álvaro Fidalgo festejando un tanto ante Chivas | IMAGO7
/ 15 Fidalgo y Carlos Reinoso | MEXSPORT
/ 15 Fidalgo y el Bicampeonato ante Cruz Azul | MEXSPORT
/ 15 Álvaro Fidalgo y su primer título | IMAGO7
/ 15 Álvaro Fidalgo festejando en CONCACAF | IMAGO7
/ 15 Su debut en el Estadio Jalisco ante Atlas | IMAGO7
/ 15 Su primer gol con la playera del América | IMAGO7
Álvaro Fidalgo se despidió del America con rumbo a España, para ahora defender la playera del Real Betis. El mediocampista asturiano dejó una huella imborrable en Coapa y con su salida, también se va ese último vestigio del Tricampeonato de los azulcremas.